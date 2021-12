Τσιτσιπάς: «Ολοι έχουν άποψη για πράγματα που δεν γνωρίζουν»

Μήνυμα με… άγνωστο αποδέκτη από τον Στέφανο Τσιτσιπά μέσω Twitter.

Ένα tweet με…άγνωστο αποδέκτη ανέβασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που αυτή την περίοδο αναρρώνει.

Το Νο4 του κόσμου μετά την επέμβαση που έκανε στον αγκώνα, περνά μια περίοδο αποθεραπείας ώστε να επιστρέψει σε δύο εβδομάδες στις προπονήσεις.

Ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την σεζόν με μία αγωνιστική «κοιλιά», ωστόσο στο σύνολό της η σεζόν ήταν άκρως πετυχημένη. Ωστόσο, δέχτηκε αρκετή κριτική για διάφορα ζητήματα (εμβολιασμοί, toilet break), ακόμη και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Δείχνοντας μάλλον ενοχλημένος, καθώς ο ίδιος δεν θέλει να μιλά δημόσια για ιατρικά θέματα, με ένα ποστάρισμα έκανε ένα καυστικό σχόλιο προς όσους κριτικάρουν καταστάσεις τις οποίες δεν γνωρίζουν.

«Ολοι έχουν άποψη για πράγματα που δεν γνωρίζουν» έγγραψε χαρακτηριστικά.

Everybody got an opinion about things they know nothing about.