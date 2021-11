Davis Cup: Στα ημιτελικά η Γερμανία (vids)

Η Γερμανία απέκλεισε με 2-1 την Μεγάλη Βρετανία και θα παίξει στον ημιτελικό του Davis Cup με την νικήτρια του αγώνα Ρωσία-Σουηδία.

H Γερμανία έγινε η 2η ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Davis Cup.

Στον προημιτελικό που διεξήχθη την Τρίτη στο Ίνσμπουργκ επικράτησε με 2-1 της Μεγάλης Βρετανίας και θα παίξει στις 4/12 στον ημιτελικό της Μαδρίτης με την νικήτρια του αγώνα της Ρωσίας με την Σουηδία (2/12).

Στους "4" είναι ήδη η Κροατία και θα μάθει την Τετάρτη τον αντίπαλο της στον ημιτελικό της 3ης Δεκεμβρίου από την αναμέτρηση της Σερβίας με το Καζακστάν.

Στον αγώνα της Γερμανίας με τη Μεγάλη Βρετανία όλα κρίθηκαν στο διπλό.

Στο πρώτο παιχνίδι της σειράς ο Έβανς επικράτησε με 6-2,6-1 του Γκόγιοφτσκικ. Η Γερμανία ισοφάρισε σε 1-1 αφού ο Στρουφ νίκησε 7-6 (6), 3-6, 6-2 τον Κάμερον Νόρι.

Στο διπλό οι Κράβιετς/ Πούτζ επικράτησαν με 7-6 (10), 7-6 (5) των Σάλισμπερι/ Σκούπσκι. Στο 2ο σετ οι Βρετανοί προηγήθηκαν με 5-0 στο τάι μπρέικ αλλά το έχασαν!

What. A. Finish!



Germany clinches its spot in the semifinals, defeating Great Britain in dramatic 7-6(10), 7-6(5) fashion.#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/TPsFi4SKH6