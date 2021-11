Davis Cup: Νίκησε και ελπίζει η Αυστραλία

Το διπλό έκανε την δουλειά για την Αυστραλία που κέρδισε 2-1 την Ουγγαρία και διατηρεί λιγοστές ελπίδες για πρόκριση.

Πολύ δύσκολα η Αυστραλία κέρδισε 2-1 την Ουγγαρία και διατήρησε τις ελάχιστες ελπίδες της για πρόκριση στα προημιτελικά του Davis Cup.

Μετά την ήττα με 3-0 από την Κροατία, χρειάζονταν τη νίκη από τους Ούγγρους και την πήραν με 2-1, αλλά αυτή η μία απώλεια πιθανότατα να τους στοιχήσει.

Ο Ζόμπερ Πίρος κέρδισε τον Τζον Μίλμαν με 2-1 σετ (4-6, 6-4, 6-3), αλλά ο Αλεξ Ντε Μινόρ ισοφάρισε την σειρά επικρατώντας του Μάρτον Φούκσοβικς επίσης με 2-1 (7-5, 2-6, 7-6). Όλα θα κρίνονταν στο διπλό με τους Μπολτ/Πιρς να κερδίζουν τους Μαροζάν/Πίρος με 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) και να φέρνουν στην δεύτερη θέση την ομάδα τους.

