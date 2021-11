Η Σάκκαρη υποψήφια για πιο βελτιωμένη τενίστρια της χρονιάς

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα για τα βραβεία του 2021 στην WTA.

Η χρονιά στο γυναικείο τένις έχει ολοκληρωθεί και η WTA έχει βγάλει τις λίστες με τις υποψήφιες για τα φετινά βραβεία. Ανάμεσά τους είναι και η Μαρία Σάκκαρη.

Στις λίστες που δημοσιεύτηκαν αργά το βράδυ χθες, το όνομα της Σάκκαρη βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά που είναι υποψήφια για το βραβείο της πιο βελτιωμένης παίκτριας της χρονιάς.

Μία δύσκολη κατηγορία καθώς υπάρχουν τενίστριες που «σκαρφάλωσαν» περισσότερες θέσεις απ’ ότι η Μαρία και κέρδισαν τίτλους όπως η Κρεϊτσίκοβα στο Roland Garros. Ωστόσο και μόνο η παρουσία της στη λίστα δείχνει πως αναγνωρίζεται η φετινή της προσπάθεια στο Tour.

And the @wta nominees are: interesting discussion for mvp ...Betrothed Barty (No.1) or KrejcikovA (top five singles & doubles) pic.twitter.com/ndAa5VixP1