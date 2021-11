Next Gen ATP Finals: «Πρίγκιπας» στο Μιλάνο ο Αλκαράθ (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε με 4-3 (5), 4-2, 4-2 του Σεμπάστιαν Κόρντα στον τελικό του Next Gen ATP Finals και έγινε ο πρώτος Ισπανός που κατακτά τον τίτλο.

Ιστορία έγραψε στο Μιλάνο ο Κάρλος Αλκαράθ!

Ο 18χρονος Ισπανός επικράτησε με 4-3 (5), 4-2, 4-2 του 20χρονου Αμερικανού Σεμπάστιαν Κόρντα στον τελικό και κατέκτησε το Next Gen ATP Finals.

Σε όλο το τουρνουά θα χάσει μόλις ένα σετ.

Έγινε ο πρώτος Ισπανός που θα φτάσει στην κορυφή στο τουρνουά το οποίο θυμίζουμε το 2018 είχε κατακτήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Κάρλος Αλκαράθ που δήλωσε ότι θέλει να φτάσει στο Νο1 κόσμου έκλεισε τη σεζόν στο Νο32 ενώ το 2020 ήταν στο Νο141 και το 2019 στο Νο492!

Τελειώνει τη σεζόν με ρεκόρ 32-17 και είναι πλέον ο νεότερος που κερδίζει +30 αγώνες σε μια χρονιά μετά από τον Αντρέι Μεντβέντεφ ο οποίος το 1992 είχε ρεκόρ 32-11 σε ηλικία 18 ετών και εκείνος.

Μέσα στο 2021 κέρδισε και τον 1ο ATP τίτλο του στο Umag Open της Κροατίας.