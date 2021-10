Χάλεπ-Κονταβέιτ 0-2: Καρέ τίτλων και στο top-10 η Κονταβέιτ (vids)

Η Ανέτ Κονταβέιτ κατέκτησε τον 4ο τίτλο της μέσα στο 2021 αφού επικράτησε με 6-2,6-3 της Σιμόνα Χάλεπ στον τελικό στο Κλουζ της Ρουμανίας και την Δευτέρα θα είναι σto τοπ-10.

Τον 4ο τίτλο της μέσα στο 2021 κατέκτησε στο Transylvania Open που διεξήχθη στο Κλουζ της Ρουμανίας η Ανέτ Κονταβέιτ .

SHE'S DONE IT!!!!!



Anett Kontaveit defeats Halep in Cluj to win her 4th title of 2021 and secure her place in the @WTAFinals for the first time!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/cgQKqgxukO