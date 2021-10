Transylvania Open: Ισοφάρισε την Μπάρτι σε τελικούς η Κονταβέιτ (vid)

H Ανέτ Κονταβέιτ προκρίθηκε στον 6ο τελικό της στο 2021 και θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο της στο Κλουζ της Ρουμανίας.

Μια νίκη μακριά από την πρόκριση της στο WTA Finals είναι η Ανέτ Κονταβέιτ.

Η Εσθονή τενίστρια απέκλεισε με 6-3,6-2 την Ρεμπέκα Πέτερσον στον ημιτελικό του τουρνουά του Κλουζ της Ρουμανίας και θα παίξει την Κυριακή με την Χάλεπ ή την Κόστγιουκ.

Η Ανέτ Κονταβέιτ έφτασε στους 6 τελικούς μέσα στο 2021 και ισοφάρισε την Άσλεϊ Μπάρτι η οποία έχει 6 τελικούς και 5 τίτλους.

Απέναντι στην Χάλεπ ή την Κόστγιουκ θα διεκδικήσει τον τίτλο και εάν τον κερδίσει θα είναι ο 4ος της μέσα στο 2021 αλλά το πιο σημαντικό είναι πως θα της δώσει το εισιτήριο για το WTA Finals και θα εισέλθει και για πρώτη φορά στο top-10.

