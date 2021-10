Transylvania Open: Δυο νίκες μακριά από το WTA Finals η Κονταβέιτ (vid)

Η Ανέτ Κονταβέιτ είναι στους "4" στο τουρνουά του Κλουζ της Ρουμανίας και θέλει δυο νίκες για να εισέλθει στο top-10 και να προκριθεί στο WTA Finals.

Σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση συνεχίζει να είναι η Ανέτ Κονταβέιτ η οποία έφτασε στις 13 σερί νίκες σε indoor τουρνουά μέσα στο 2021.

Η Εσθονή που κατέκτησε το Ostrava Open και το Kremlin Cup είναι αυτή την εβδομάδα στο Κλουζ της Ρουμανίας και δίνει μάχη για τον τίτλο ο οποίος θα της ανοίξει την πόρτα για τον... παράδεισο.

Η Ανέτ Κονταβέιτ επικράτησε με 6-3,6-1 της Καλίνινα στον προημιτελικό και θα παίξει στον ημιτελικό του Σαββάτου με την Σουηδέζα Ρεμπέκα Πέτερσον.

Θέλει δυο νίκες, δηλαδή κατάκτηση του τίτλου, για να εισέλθει την Δευτέρα στο top-10 ως Νο10 και για να πάρει το 8ο εισιτήριο για το WTA Finals.

Η Ονς Τζαμπέρ έχει 3020 βαθμούς στην βαθμολογία που δίνει πρόκριση στην Γκουαδαλαχάρα και η Κονταβέιτ εάν πάρει την κούπα στην Ρουμανία θα φτάσει στους 3061 και θα προκριθεί!

Βέβαια στο τουρνουά παίζουν η Σιμόνα Χάλεπ και η Έμα Ραντουκάνου αλλά η Εσθονή δείχνει πολύ δυνατή στα indoor.

