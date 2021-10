Transylvania Open: Πρώτη νίκη για την Ραντουκάνου μετά το US Open (vids)

H Έμα Ραντουκάνου επέστρεψε στις νίκες μετά τον θρίαμβο της στο US Open και είναι στους "16" στο τουρνουά του Κλουζ στη Ρουμανία.

Μπορεί να χρειάστηκε 2,5 ώρες αλλά η Έμα Ραντουκάνου πέτυχε την πρώτη της νίκη μετά από τον θρίαμβο της στο US Open 2021.

Η 18χρονη Βρετανίδα μετά από τον πρόωρο αποκλεισμό της στο Indian Wells επέστρεψε στη δράση στην Ρουμανία και στο τουρνουά του Κλουζ και απέκλεισε με 4-6, 7-5, 6-1 την Πολόνα Χέρτζοκ!

Επόμενη αντίπαλος της θα είναι η Άνα Μπογκντάν. Στο τουρνουά συμμετέχει η Σιμόνα Χάλεπ, η Ανέτ Κονταβέιτ και η Άιλα Τομλζιάνοβιτς οι οποίες ξεκινούν την Τετάρτη.

First victory on the WTA Tour



@EmmaRaducanu fights back to reach the last 16 in Cluj-Napoca with a gritty three-set win over Hercog!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/XOr4nZUjGL