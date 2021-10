Μυθική ανατροπή και τίτλος για την Κονταβέιτ στη Μόσχα

Η Ανέτ Κονταβέιτ έχανε 1-0 σετ και 4-0 στο δεύτερο από την Αλεξάντροβα, αλλά πήρε τον τίτλο στο Kremlin Cup.

Μία ανατροπή από αυτές που βλέπουμε μία φορά τον χρόνο (και αν...) έκανε η Ανέτ Κονταβέιτ στον τελικό του Kremlin Cup στη Μόσχα.

Η Εκατερίνα Αλεξάντροβα πήρε το πρώτο σετ με 6-4, προηγήθηκε με 4-0 στο δεύτερο, όμως έχασε τον τίτλο από την απίθανη Εσθονή που από εκείνο το σημείο και μετά, έκανε το ματς της ζωής της (4-6, 6-4, 7-5 σε 2 ώρες και 21 λεπτά).

Η Αλεξάντροβα είχε τον έλεγχο του αγώνα καθώς στο πρώτο σετ με μπρέικ βρέθηκε μπροστά 4-2 και κρατώντας το σερβίς της πήρε το σετ με 6-4 και έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο σετ ήταν εντυπωσιακή στο ξεκίνημα, αλλά εκεί που νόμιζε ότι όλα έχουν τελειώσει, η Κονταβέιτ έκανε μυθική ανατροπή. Η Ρωσίδα προηγούνταν με 4-0, αλλά η Εσθονή γύρισε… διακόπτη και πήρε έξι συνεχόμενα για να πάρει το σετ με 6-4 στέλνοντας το ματς σε τρίτο σετ για τον τίτλο!

SIX games in a row for Kontaveit we're going in Moscow #VTBKremlinCup pic.twitter.com/gjre4zWTW6