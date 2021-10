Η Ντάνιελ Κόλινς μίλησε για την μάχη της με την ενδομητρίωση

Το Νο31 του κόσμου στο τένις, η Ντάνιελ Κόλινς, παλεύει με την ενδομητρίωση σε όλη την ενήλικη ζωή της.

Τα δύσκολα βράδια που έχει περάσει εξαιτίας της ενδομητρίωσης, η οποία την ταλαιπωρεί από τότε που ενηλικιώθηκε, περιέγραψε η Ντάνιελ Κόλινς.

Η Αμερικανίδα τενίστρια, Νο31 στην παγκόσμια κατάταξη, μιλώντας στο Eurosport, περιέγραψε περιστατικά τα οποία την έκαναν να υποφέρει εξαιτίας της χρόνιας αυτής νόσου. Μάλιστα, αποκάλυψε πως αυτός είναι και ο λόγος που σε αρκετά ματς στην καριέρα της αναγκάστηκε να αποσυρθεί καθώς δεν άντεχε τον πόνο.

Speaking out can help others



In the latest 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀' 𝗩𝗼𝗶𝗰𝗲, Danielle Collins explains why it's so important for her to share her journey with endometriosis