Με Ντιμιτρόφ στον πρώτο γύρο της Βιέννης ο Τσιτσιπάς

Δύσκολη κλήρωση είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά της Βιέννης.

Στα δύσκολα από τον πρώτο γύρο έπεσε στη Βιέννη ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Το Νο1 του ταμπλό και Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αγωνιστεί κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον πρώτο γύρο, ενώ το μονοπάτι που έχει να ακολουθήσει είναι εξίσου δύσκολο.

Αν περάσει το εμπόδιο του Ντιμιτρόφ, θα πέσει εκτός απροόπτου πάνω στον Λάζοβιτς ή έναν qualifier και στη συνέχεια στα προημιτελικά με έναν εκ των Σβάρτσμαν, Φονίνι ή Μονφίς, εκτός απροόπτου.

Αν φτάσει στα ημιτελικά μπορεί να συναντήσει είτε τον Σίνερ, είτε τον Ρουντ αν δε γίνει κάποια έκπληξη.

The main draw is out Which first-round pairing are you most excited about? #ErsteBankOpen #Vienna @atptour pic.twitter.com/nFXmwIaedM