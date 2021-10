Σάκκαρη - Χάλεπ 2-0: Στον ημιτελικό του Kremlin Cup η Σάκκαρη (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε με 6-4, 6-4 την πρώην Νο1 Σιμόνα Χάλεπ και προκρίθηκε στους "4" του Kremlin Cup όπου θα πάίξει το Σάββατο με την Εκατερίνα Αλεξάντροβα.

Στον ημιτελικό του Kremlin Cup της Μόσχας προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο την πρόκριση της στο WTA Finals αφού απέκλεισε σε 1.45' με 6-4, 6-4 την Ρουμάνα πρώην Νο1 κόσμου Σιμόνα Χάλεπ .

Η Μαρία θα παίξει στον ημιτελικό του Σαββάτου (14:00, Cosmote Sport 9) με την Ρωσίδα Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Νο37) η οποία έβγαλε νοκ άουτ με 6-3,6-4 την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Semifinal number 7 for @mariasakkari



The Greek holds off a Halep comeback to make the last four in Moscow!#VTBKremlinCup pic.twitter.com/exbkWA3gIW