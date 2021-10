Kremlin Cup: Στα προημιτελικά Σαμπαλένκα και Μουγκουρούθα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Γκαρμίνιε Μουγκουρούθα δυσκολεύτηκαν αλλά είναι στους "8" στη Μόσχα και στο Kremlin Cup.

Τρια εισιτήρια για τους προημιτελικούς της Παρασκευής δόθηκαν ήδη την Τετάρτη στο Kremlin Cup της Μόσχας.

Η Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα απέκλεισε με 6-4,4-6,6-3 την Τερέζα Μαρτίντσοβα και ανέβηκε στο Νο6 του Race πίσω από την Ίγκα Σβιόντεκ.

Από την άλλη η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο2 κόσμου) ξεκίνησε με το δεξί στη Μόσχα. Η Λευκορωσίδα απέκλεισε με 7-6 (2), 4-6, 6-1 την Άιλα Τομλζιάνοβιτς.

Στον προημιτελικό θα παίξει με την Εκατερίνα Αλεξάντροβα που έβγαλε εκτός συνέχειας με 6-4,6-1 την Ανχελίνα Καλίνινα.

@GarbiMuguruza books her 7th quarterfinal of the season, defeating Martincova in three sets.#VTBKremlinCup pic.twitter.com/IOJy0cWzSc