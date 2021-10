Τσιτσιπάς: «Ο επόμενος James Bond πρέπει να είναι Ελληνας»

Πρόταση για τους παραγωγούς του James Bond έκανε μέσω twitter ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως παρακολούθησε την τελευταία ταινία του James Bond και ενθουσιάστηκε. Δεν εξηγείται αλλιώς το βραδινό του tweet, στο οποίο έκανε μια… ενδιαφέρουσα πρόταση.

Με τον Ντάνιελ Κρεγκ να αποχωρεί από τον ρόλο, η θέση έχει μείνει ανοιχτή και ο Τσιτσιπάς έκανε την πρότασή του στους σεναριογράφους και τους παραγωγούς των ταινιών του βρετανού ήρωα: τους πρότεινε να επιλέξουν ως επόμενο «πράκτορα 007» έναν Ελληνα ηθοποιό.

«Παιδιά πέρα από την πλάκα ο επόμενος James Bond πρέπει να είναι Ελληνας» έγραψε χαρακτηριστικά.

Guys, jokes aside, the next James Bond should be Greek.