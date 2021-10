Μόγια, Φερέρο, Ιβάνοβιτς και Πενέτα υποψήφιοι για το Hall of Fame

Εξι συνολικά τενίστες ανακοινώθηκαν ως υποψήφιοι για την «τάξη του 2022» στο Hall of Fame του τένις.

Η Ανα Ιβάνοβιτς, η Φλάβια Πενέτα ο Κάρλος Μόγια και ο Χουάν Κάρλος Φερέρο, είναι οι επικεφαλής της λίστας των έξι υποψηφίων για την ένταξη στο Hall of Fame του τένις.

Η τετράδα αυτή ανακοινώθηκε ως υποψήφια για την κατηγορία της «Τάξης του 2022» μαζί με τις πρώην παίκτριες του διπλού, Κάρα Μπλακ (Ζιμπάμπουε) και Λίσα Ρέιμοντ (ΗΠΑ).

candidates. Tennis' ultimate honor in their sights.



Introducing the International Tennis Hall of Fame Class of 2022 ballot! pic.twitter.com/vyGnuPOfRr