Indian Wells: Η Καλίνσκαγια περιμένει την Σάκκαρη

H Άνα Καλίνσκαγια θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον 3ο γύρο του Indian Wells εάν η Ελληνίδα ξεπεράσει το εμπόδιο της Γκόλουμπιτς.

Η Άνα Καλίνσκαγια (Νο151) ανέτρεψε τα προγνωστικά και έβγαλε νοκ άουτ στον 2ο γύρο του Indian Wells την Σάρα Σορίμπες Τόρμο.

Η 22χρονη Ρωσίδα που υπήρξε κάποτε και η κοπέλα του Νικ Κύργιου απέκλεισε με 6-3,4-6, 6-2 την Ισπανίδα και θα παίξει την Δευτέρα με την νικήτρια του αγώνα Σάκκαρη-Γκόλουμπιτς ο οποίος θα ξεκινήσει στις 04:00 (Cosmote Sport 9).

Η Σάκκαρη με την Καλίνσκαγια δεν έχουν παίξει ποτέ στο παρελθόν.

Στο μεταξύ δεν ήταν καλή ημέρα για τις Ισπανίδες στο Indian Wells αφού εκτός από την Τόρμπο αποκλείστηκε και η Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα.

Μια ημέρα μετά από τα γενέθλια της η πρώην Νο1 κόσμου έμεινε εκτός από τον 2ο γύρο με 6-3,1-6, 6-3 από την Άλια Τομλζιάνοβιτς.

H κόλλητη της Σάκκαρη "δούλεψε" και για την Μαρία αφού η Μουγκουρούθα είναι στην 4αδα των παικτριών που είναι φαβορί για πρόκριση στο WTA Finals και ο αποκλεισμός της της στερεί πολύτιμους βαθμούς.

A really, really impressive display



@Ajlatom takes down No.5 seed Muguruza to reach Round 3!#BNPPO21 pic.twitter.com/jOcerIM5bo