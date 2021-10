Indian Wells: To χαλάρωμα με μπάσκετ και η πρόταση της Σβιόντεκ (vid)

Ο Άντι Μάρεϊ αφού βρήκε την χαμένη του βέρα αποφάσισε να παίξει και μπάσκετ πριν από το παιχνίδι του 2ου γύρου του Indian Wells με τον Κάρλος Αλκαράθ.

Αν και εκτός top-100 ο Άντι Μάρεϊ είναι το πρόσωπο των ημερών στο Indian Wells.

Ο Βρετανός με τα 3 Grand Slam και τα 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια αφού βρήκε την χαμένη του βέρα και έλυσε το θέμα με τα παπούτσια του απέκλεισε τον Μαναρινό για να βρεθεί στον 2ο γύρο.

Εκεί θα συναντήσει τον νεαρό Κάρλος Αλκαράθ ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ τον Στέφανο Τσιτσιπά στo US Open.

Πριν από αυτό το παιχνίδι αποφάσισε να χαλαρώσει με ... μπασκετάκι και έδειξε πως είναι πολύ καλός και με την πορτοκαλί μπάλα στα χέρια.

Από την άλλη η Ίγκα Σβιόντεκ είπε σε συνέντευξη της ότι θα ήθελε να είναι παρτενέρ του στο διπλό και εκείνος της απάντησε δημόσια πως δεν έχει το τηλέφωνο της αλλά είναι πρόθυμος να το κάνει!

I don’t have her number unfortunately but I’m hitting at 3pm tomorrow if she wants to join? @iga_swiatek lets do it https://t.co/CzCtii3PYd