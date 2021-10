Indian Wells: Διαιτητής έβγαλε πολυσουγιά και έδωσε λύση στην Γκαρσία (vid)

Η Καρολίν Γκαρσία έπρεπε να κόψει την ετικέτα της μπλούζας της που την ενοχλούσε, ζήτησε την βοήθεια της chair umpire και εκείνη έβγαλε πολυσουγιά και έδωσε λύση.

Συνέβη και αυτό σ' αγώνα τένις και μάλιστα σε τουρνουά WTA 1000.

Η Καρολίν Γκαρσία αντιμετωπίζει την Κρίστεν Φλίπκενς στον 1ο γύρο του Indian Wells και κάποια στιγμή αισθάνθηκε να την ενοχλεί η ετικέτα της μπλούζας της.

Δεν μπορούσε να συνεχίσει και ζήτησε την βοήθεια της chair umpire. Εκείνη έβγαλε έναν πολυσουγιά-θαυματουργό και έδωσε άμεσα λύση.

Κόπηκε η ετικέτα και ο αγώνας συνεχίστηκε.

Our umps are prepared for anything BNPPO21 | @CaroGarcia pic.twitter.com/2HYOFsquNb