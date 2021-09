Indian Wells: Πρεμιέρα με wild card για την Ραντουκάνου

Οι διοργανωτές του Indian Wells έδωσαν wild card στην νικήτρια του US Open Εμα Ραντουκάνου η οποία θα κάνει ντεμπούτο σε τουρνουά WTA 1000.

Η Έμα Ραντουκάνου εξασφάλισε wild card από το Indian Wells και θα κάνει ντεμπούτο σε τουρνουά WTA 1000.

Η Βρετανίδα που κατέκτησε το US Open και έφτασε στον 4ο γύρο στο Wimbledon είναι στο Νο22 της παγκόσμιας κατάταξης και στα 18 της θα κάνει πρεμιέρα και σε τουρνουά Masters.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 14 Οκτωβρίου όσο αφορά τις γυναίκες.

Θυμίζουμε εκεί θα είναι η Μαρία Σάκκαρη ενώ θα απουσιάζουν η Άσλεϊ Μπάρτι, η Ναόμι Οσάκα και η Σερένα Ουίλιαμς.

A desert debut you won't want to miss.



See you in #TennisParadise, @EmmaRaducanu pic.twitter.com/NFHSwGaBfa