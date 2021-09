Στη Βιέννη πριν από το Paris Masters ο Τσιτσιπάς (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα είναι στο Νο1 του ταμπλό στο Vienna Open που θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 31/10.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δήλωσε συμμετοχή στο τουρνουά ATP 500 (Indoor Hard) για να προετοιμαστεί για το Paris Masters που θα διεξαχθεί στη Γαλλία στο διάστημα 1-7/11.

Στη Βιέννη θα δούμε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, τον Ματέο Μπερετίνι, τον Κάσπερ Ρουντ, τον Χούμπερτ Χούρκατς, τον Φελίξ Οζε Αλιασίμ , τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν και τον Γιανίκ Σίνερ.

