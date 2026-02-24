Γκαγκάτσης: «Σκοπός μας να έχουμε Έλληνες διαιτητές με ξένους VAR και στο πρωτάθλημα»

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, απένειμε τα σήματα FIFA στους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας για το 2026.

Παρουσία του Μάκη Γκαγκάτση και του αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά, διεξήχθηκε την Τρίτη (24/2) στα γραφεία της Ομοσπονδίας, στο Γουδί, εκδήλωση για την απονομή των σημάτων της FIFA στους διεθνείς διαιτητές για το 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος της ΕΠΟ μίλησε στους Έλληνες αξιωματούχους διαιτησίας και τόνισε πως σκοπός της Ομοσπονδίας είναι στο μέλλον οι Έλληνας διαιτητές να διευθύνουν ντέρμπι πρωταθλήματος, με ξένους VAR, όπως έγινε στο Κύπελλο της τρέχουσας σεζόν.

Από την πλευρά του ο επικεφάλης της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, συνεχάρη θερμά τις/τους διαιτητές για την επιτυχία τους και στάθηκε στην εκπροσώπηση της ελληνικής διαιτησίας σε διεθνές επίπεδο μέσω των αγώνων της FIFA και της UEFA.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας που παρέλαβαν τα σήματα FIFA.

Η ομιλία του Μάκη Γκαγκάτση

«Συγχαρητήρια σε όλους, ξέρετε ότι εκπροσωπείτε διεθνώς τη χώρα μας και είστε πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Πραγματικά πιστεύω ότι γίνονται πολλά και θετικά βήματα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας, αρχής γενομένης από φέτος που μετά από πολλά χρόνια, Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας με ξένους στο VAR και σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Θεωρώ ότι το μέτρο ήταν επιτυχημένο και για αυτόν τον λόγο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των ΜΜΕ και του κόσμου. Πραγματικά εύχομαι για όλους σας αυτό να συνεχιστεί. Είναι σημαντικό για εσάς τους ίδιους, διότι όπως ένας παίκτης θέλει να παίζει ντέρμπι για να γίνεται καλύτερος, το ίδιο συμβαίνει και στη δική σας περίπτωση.

Κλείνοντας θέλω να θυμάστε πάντα ότι εκπροσωπείτε τη χώρα μας σε αγώνες της FIFA και της UEFA και πραγματικά να είστε περήφανοι για αυτό, γιατί αυτός είναι ένας τίτλος που θα σας συντροφεύει και μετά το τέλος της καριέρας σας, έως και το τέλος της σταδιοδρομίας σας στον χώρο της διαιτησίας».

Η ομιλία του Στεφάν Λανουά

«Ευχαριστώ όλες και όλους που βρίσκεστε εδώ ήμερα, σάς αξίζουν συγχαρητήρια για την πορεία σας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση, για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Είναι πολύ σημαντικό να γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο τους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας της Ελλάδας, όχι μόνο τους καινούργιους, αλλά όλους τους διεθνείς.

Όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές σε ανάλογες εκδηλώσεις, ως διεθνής διαιτητής σε αγώνες FIFA-UEFA σε όλες τις διοργανώσεις, γίνεστε πρεσβευτές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του ελληνικού ποδοσφαίρου στο διεθνές στερέωμα.

Δεν εμπλέκεστε μόνο ατομικά ως μονάδες εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά εκπροσωπείτε την Ομοσπονδία και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Περιμενουμε ότι στο μέλλον η συμμετοχή σας σε διεθνείς αγώνες θα είναι μεγαλύτερη. Εύχομαι να απολαύσετε την εκδήλωση».