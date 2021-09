Αποσύρθηκε από το Chicago Classic η Σάκκαρη (pic)

Δεν θα ταξιδέψει στο Σικάγο μετά από την Οστράβα η Μαρία Σάκκαρη αλλά θ' αγωνιστεί απευθείας στο Indian Wells.

Δεν θα παίξει στο Chicago Classic που αρχίζει την Δευτέρα στην πόλη των ΗΠΑ η Μαρία Σάκκαρη.

Η σπουδαία Ελληνίδα τενίστρια μετά από την πρόκριση της στον τελικό του Ostrava Open απέσυρε την συμμετοχή της και θα την δούμε εκ νέου στο Indian Wells (10-17/10).

Στο τουρνουά του Σικάγο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι: Σβιτολίνα, Μπένσιτς, Αζαρένκα, Μουγκουρούθα ενώ επιστρέφει στη δράση μετά απο ένα χρόνο η Κιμ Κλάιστερς.

Η κλήρωση του τουρνουά

Main draw singles @ChiTennisFest, where Elina Svitolina, Garbiñe Muguruza, Belinda Bencic, and Anastasia Pavlyuchenkova are the top seeds.



1R: Kim Clijsters will face Hsieh Su-Wei. The former No.1 playing her 1st match since 2020 and 4th since her 2012 retirement. pic.twitter.com/9uHvKSv8GB