Το χαμένο match point στο... χιλιοστό και η αντίδραση του Τσιτσιπά (vid)

Για τις χαμένες ευκαιρίες στο δεύτερο σετ και την αποφασιστικότητά του στο τρίτο, μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του επί του Αλιασίμ στο Σινσινάτι.

Ακόμη και στο κακό του δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε ευκαιρίες να τελειώσει το ματς με τον Αλιασίμ στα προημιτελικά του Σινσινάτι.

Τελικά τα κατάφερε σε τρία σετ, ωστόσο στις δηλώσεις του στάθηκε και στο τι είχε προηγηθεί στο δεύτερο σετ. Εκεί για ένα... χιλιοστό το challenge που έκανε σε χτύπημα του Αλιασίμ ήταν χαμένο και από match point, το παιχνίδι κατέληξε στο να πάει σε τρίτο σετ.

Tennis is a sport of *fine* margins



Stefanos Tsitsipas thought he'd won the match vs Auger-Aliassime, but @felixtennis hangs on by the skin of his teeth! pic.twitter.com/70kZmtlCSp