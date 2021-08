Στους "16" στο Τορόντο ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο φιναλίστ του 2019 Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε με 4-6, 6-3, 6-4 τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ και είναι στον 3ο γύρο στο Rogers Cup.

Με ανατροπή προκρίθηκε στους "16" του Rogers Cup o Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου και στο Νο1 του ταμπλό απέκλεισε με 4-6, 6-3, 6-4 τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στον 2ο γύρο και θα παίξει στον 3ο με τον Σίνερ ή τον Ντάκγουορθ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε φτάσει στον τελικό το 2019 αλλά είχε ηττηθεί από τον Ράφα Ναδάλ ο οποίος πριν από λίγη ώρα αποσύρθηκε από το τουρνουά.

The was right for @DaniilMedwed today. #NBO21 pic.twitter.com/dhYZHP9Dso