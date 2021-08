Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού από το Rogers Cup ο Ναδάλ (vid)

Λόγω προβλήματος στο αριστερό πόδι ο Ράφα Ναδάλ επέλεξε ν' αποσυρθεί από το Rogers Cup που έχει ξεκινήσει στο Τορόντο.

Δεν θα δούμε στο Rogers Cup 2021 τον τελευταίο νικητή (2019) του τουρνουά, τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός αν και έχει ταξιδέψει εδώ και ημέρες στο Τορόντο και ήταν στο Νο2 του ταμπλό τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι και αποφάσισε να μην συμμετάσχει!

Την θέση του θα πάρει ο Φελισιάνο Λόπεζ ο οποίος θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Λόιντ Χάρις.

Ο Ράφα Ναδάλ ζήτησε συγνώμη από τους Καναδούς φαν που τον αγαπούν και τώρα θα τον δούμε στο US Open όπως και τον Νόβακ Τζόκοβιτς που προτίμησε να μην συμμετάσχει στα 2 Masters των ΗΠΑ.

Hear from @RafaelNadal on his left foot injury



(via @NBOtoronto)pic.twitter.com/4DoG6CkDqI