Εγκατέλειψε η Μπούζκοβα, στον 2ο γύρο στο Μόντρεαλ η Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη είναι στον 2ο γύρο στο Rogers Cup με την Μαρί Μπούζκοβα ν' εγκαταλείπει το παιχνίδι στο 6-4, 3-1 λόγω αδιαθεσίας.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Rogers Cup του Μόντρεαλ η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια που είναι στο Νο18 κόσμου αντιμετώπισε στην πρεμιέρα του Masters του Καναδά την Τσέχα Μαρί Μπούζκοβα η οποία εγκατέλειψε λόγω αδιαθεσίας στο 3-1 του 2ου σετ ενώ είχε χάσει με 6-4 το 1ο.

Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε την 1η νίκη της καριέρας της στον Καναδά και θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα (10/8) της Πουτίντσεβα με την Κουντερμέτοβα.

Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη θα έχει χαμένο μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ ενώ το ίδιο (2 χαμένα) θα συμβεί και με την Μαρί Μπούζκοβα στη συνέχεια και θα έχουμε το 1-1.

Η Τσέχα με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1 και η Σάκκαρη με το 3ο μπρέικ πόιντ της στο 5ο γκέιμ θα πετύχει μπρέικ για να μειώσει σε 3-2.

