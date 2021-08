O Λόιντ Χάρις απέκλεισε τον Ναδάλ στο Citi Open (vids)

Τη νίκη της καριέρας του πέτυχε ο Νοτιοαφρικανός Λόιντ Χάρις αφού απέκλεισε τον Ράφα Ναδάλ στην Ουάσινγκτον.

Νοκ άουτ στον γύρο των "16" του Citi Open βγήκε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός που επέστρεψε μετά από χρόνια στην Ουάσινγκτον αποκλείστηκε με 6-4, 1-6, 6-4 από τον Λόιντ Χάρις (Νο50).

Ο Νοτιοαφρικανός που πέτυχε την νίκη της καριέρας του έλεγχε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του και έβγαλε 16 άσους.

Ο Χάρις θα παίξει με τον Νισικόρι και ο Ναδάλ θα ταξιδέψει στο Τορόντο για το Rogers Cup.

See you very soon, Rafa @RafaelNadal pic.twitter.com/jpv5CXJwd9

Lloyd OVERJOYED @lloydharris63 stuns Nadal 6-4 1-6 6-4 under the lights in Washington to reach the QF!#CitiOpen pic.twitter.com/qEmPHT8Psb