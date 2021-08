Νίκη για Ναδάλ στο Citi Open, ελπίζει για άνοδο στο Νο3 ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο Ράφα Ναδάλ απέκλεισε τον Τζακ Σοκ στην πρεμιέρα του στο Citi Open και πέτυχε την πρώτη νίκη του μετά από 696 ημέρες στη Βόρεια Αμερική.

Μπορεί να χρειάστηκε 3 ώρες στο κορτ αλλά ο Ράφα Ναδάλ ξεκίνησε με νίκη στο Citi Open στην Ουάσινγκτον.

Ο Ισπανός τενίστας απέκλεισε με 6-2,4-6,7-6 (1) τον Αμερικανό Τζακ Σοκ και θα παίξει στους "16" με τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Ράφα Ναδάλ στη Βόρεια Αμερική μετά από 696 ημέρες ενώ ήταν ο πρώτος του αγώνα μετά από τον χαμένο ημιτελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Roland Garros.

Εάν ο Ναδάλ κερδίσει το τρόπαιο θα παραμείνει στο Νο3 και σε αντίθετη περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα περάσει την Δευτέρα 9 Αυγούστου στο Νο3!

Την επόμενη εβδομάδα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που θα παίξει στο Rogers Cup στο Τορόντο.

A 3-hour EPIC under the lights in DC @RafaelNadal & @JackSock92 put on a show for the @CitiOpen crowd! pic.twitter.com/AlsCcFtSP1