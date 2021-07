Έσπασε εν ώρα αγώνα η ρακέτα του Τσιτσιπά (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είδε την ρακέτα του να σπάει στο 2ο σετ του αγώνα του με τον Φίλιπ Kραΐνοβιτς στο Αμβούργο.

Ένα σπάνιο περιστατικό συνέβη στον Στέφανο Τσιτσιπά κατά την διάρκεια του προημιτελικού του με τον Φίλιπ Kραΐνοβιτς στο Αμβούργο.

Κατά την διάρκεια του 2ου σετ και συγκεκριμένα στο 5ο γκέιμ ο Έλληνας μετά από ένα χτύπημα με το μπάκχαντ βλέπει την ρακέτα του να σπάει!

What just happened



A *unique* racket malfunction from @steftsitsipas in Hamburg... pic.twitter.com/YhpcJp1qLS