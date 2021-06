Πρεμιέρα με το δεξί στη Μαγιόρκα για τον Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ πέτυχε την πρώτη νίκη του μετά από το 2019 στο γρασίδι στη Μαγιόρκα.

Την πρώτη του νίκη για φέτος στο γρασίδι πέτυχε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου και είναι σε φάση προετοιμασίας για το Wimbledon απέκλεισε με 6-3,6-2 τον Γάλλο Κορεντέν Μουτέ στον 1ο γύρο και θα παίξει στον 2ο με τον Κάσπερ Ρουντ.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε αποκλειστεί την περασμένη εβδομάδα από τον Λέναρντ Στρουφ στο Χάλε ενώ έχει να κερδίσει στο γρασίδι από το Wimbledon 2019.

Τότε στον 2ο γύρο είχε ξεπεράσει με 3-1 σετ το εμπόδιο του Αλεξέι Πόπιριν.

Meddy on the march



A first grass win of 2021 for @DaniilMedwed, who beats Moutet 6-4 6-2 to reach the last 8 at @MallorcaChamps pic.twitter.com/FD4CoMUNeV