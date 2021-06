O πόντος της χρονιάς από την Μπένσιτς στο Βερολίνο (vid)

Η Μπελίντα Μπένσιτς βγάζει τον πόντο της χρονιάς απέναντι στην Πέτρα Μάρτιτς στο Βερολίνο.

Τυχεροί οι θεατές που παρακολούθησαν από την εξέδρα τον αγώνα της φάσης των "16" στο τουρνουά του Βερολίνου ανάμεσα στην Μπελίντα Μπένσιτς και την Πέτρα Μάρτιτς.

Αποζημιώθηκαν μόνο και μόνο για μια φάση! Για ένα πόντο.

Τον έβγαλε το Νο12 κόσμου η Ελβετίδα Μπελίντα Μπένσιτς στην προσπάθεια της να "σπάσει" το σερβίς της αντιπάλου της.

