O Στρουφ απέκλεισε τον Ρούμπλεφ στην πρεμιέρα! (vids)

Ο Λέναρντ Στρουφ επικράτησε με 6-3,7-65 (6), 4-6, 3-6, 6-4 του Αντρέι Ρούμπλεφ και τον απέκλεισε από τον 1ο γύρο στο Roland Garros.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έγινε ο δεύτερος top-10 παίκτης που μένει εκτός Roland Garros 2021 από τον 1ο γύρο.

Μετά από τον φίλο του Ντομινίκ Τιμ που αποκλείστηκε από τον Πάμπλο Αντούχαρ, ο Ρώσος (Νο7) έμεινε εκτός συνέχειας από τον Γερμανό Λέναρντ Στρουφ ο οποίος επικράτησε με 6-3, 7-6 (6), 4-6, 3-6, 6-4.

Ο έμπειρος Γερμανός προηγήθηκε με 2-0 σετ, ο Ρώσος αντέδρασε για το 2-2 και όλα κρίθηκαν στο 5ο. Εκεί ο Στρουφ με μπρέικ θα πάει στο 3-1 με μπρέικ και θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ στο 8ο για το 5-3.

Τελικά θα κερδίσει τη μάχη με 6-4.

Ο Γκαέλ Μονφίς απέκλεισε στον 1ο γύρο με 1-6, 7-6 (6), 6-4, 6-4 τον Άλμπερτ Ράμος Βινόλας και θα παίξει με τον Σουηδό Μίκαελ Ίμερ ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ τον Ρομπέρτο Καρμπάλες Μπαένα με 6-4, 0-6, 4-6, 6-2, 6-2.

Στον 2ο γύρο συνεχίζει και ο Ασλάν Καράτσεφ ο οποίος έφτασε έως τα ημιτελικά στο Australian Open και απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο χώμα στο πρώτο τουρνουά του Βελιγραδίου.

Ο Ρώσος απέκλεισε με 6-3,6-4, 6-4 του Τζένσον Μπρούκσμπι.

Στους "64" συνεχίζει και το Νο9 κόσμου ο Ματέο Μπερετίνι αφού επικράτησε με 6-0, 6-4, 4-6, 6-4 του Ντάνιελ και θα παίξει με τον Κορία.

Want more Matteo?



The No.9 seed is headed to R2 with a 6-0, 6-4, 4-6, 6-4 win over Taro Daniel. @mattberrettini | #RolandGarros pic.twitter.com/OQ2CFu4XJQ