Νίκη Νο101 και στον 2ο γύρο ο Ναδάλ (vids)

O Ράφα Ναδάλ επικράτησε με 6-3, 6-2, 7-6 (3) του Αλεξέι Πόπιριν και συνεχίζει στον 2ο γύρο του Roland Garros έχοντας πλέον 101 νίκες στο τουρνουά.

Με την 101η νίκη του στο Roland Garros ο Ράφα Ναδάλ είναι για 17η φορά στον 2ο γύρο του τουρνουά.

Ο κορυφαίος Ισπανός τενίστας με τα 13 Roland Garros επικράτησε στην πρεμιέρα του με 6-3, 6-2, 7-6 (3) του Αυστραλού Αλεξέι Πόπιριν και θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Γάλλο Ρισάρντ Γκασκέ.

Ο Ράφα Ναδάλ έχει πλέον 101 νίκες και 2 ήττες στο Roland Garros.

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ δυσκολεύτηκε να "σπάσει" το σερβίς του αντιπάλου του. Τα κατάφερε όμως στο 8ο γκέιμ εκεί όπου με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-3 και θα κλείσει στο 6-4.

Στο 2ο σετ, με 2 συνεχόμενα μπρέικ ο Ισπανός θα προηγηθεί με 3-0 και εν συνεχεία θα τελειώσει στο 6-2 με χαρακτηριστική άνεση. Ο Αυστραλός προσπάθησε πολύ στο 3ο σετ και έφτασε στο 4-2 με μπρέικ!

Ο Ράφα Ναδάλ πήρε πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 5-4 και ισοφάρισε σε 5-5. Τελικά οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ και επικράτησε με 7-6 (3).

