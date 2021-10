Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-0 (vids)

Ο Ολυμπιακός πίεσε αφόρητα τον Παναθηναϊκό στο β' ημίχρονο, αλλά - εν αντιθέσει με το ματς εναντίον της Φενέρμπαχτσε- δεν βρήκε χώρους και ευκαιρίες και... «έπεσε» στον «τοίχο» Αλμπέρτο Μπρινιόλι που ήταν ο MVP του 0-0 στο ντέρμπι.

Ισόπαλο χωρίς σκορ(0-0) το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της χρονιάς με μεγάλο πρωταγωνιστή τον πορτιέρε του Παναθηναϊκού. Αλμπέρτο Μπρινιόλι που ήταν καθοριστικός στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχίας του Ολυμπιακού.

Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει την ευτυχία να διαθέτει έναν... σηληνιασμένο Τικίνιο, έναν Ελ Αραμπί που είναι υψηλής ποιότητας σέντερ φορ και για αυτό ο Πορτογάλος τεχνικός τους ξεκίνησε μαζί στο αρχικό σχήμα του ντέρμπι, όπως είχε κάνει και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos! #Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/zKcsmd9aju