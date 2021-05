Οι Μάβερικς έχουν μπει με το μαχαίρι στα δόντια στα playoffs και έχουν καταφέρει ήδη να κάνουν δύο break μέσα στο LA, ρίχνοντας τους Λέικερς στα... σχοινιά μετά το 0-2.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ηγείται της προσπάθειας του Ντάλας να αποκλείσει ένα εκ των φαβορί για κατάκτηση του τίτλο στο NBA και δείχνει πως δεν ξεχνά τα όσα του έκανα πέρυσι, ενώ καταφέρνει να κλείνει το στόμα του Μάρκους Μόρις (τον έκανε πόστερ στο Game 2).

Το gazzetta.gr στέκεται στον τρελαμένο Σλοβένο που θέλει όσο τίποτα άλλο να στείλει σπίτι τους, τους Κλίπερς και να πάρει μια εκδίκηση από τον Λέοναρντ, τον Τζορτζ και φυσικά τον Μόρις.

Έχει πάρει στις πλάτες του το Ντάλας

Ο Λούκα είναι εξαιρετικός στα δύο πρώτα ματς της σειράς μέσα στο Λος Άντζελες και οι Κλίπερς δεν έχουν βρει το αντίδοτο να τον περιορίσουν.

Ο Luka Magic έχει βγει μπροστά, παίζει σαν ηγέτης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να αποδείξει πολλά κόντρα σε μια ομάδα που υπέφερε πέρυσι και αποκλείστηκε στα έξι ματς.

Μέχρι στιγμής ο Σλοβένος μετρά 35 πόντους, 9 ασίστ και 8.5 ριμπάουντ μέσο όρο στη σειρά, ενώ έχει 42% τρίποντα και 50.5% εντός πεδιάς.

Στο Game 1 είχε 31 πόντους, ενώ στο δεύτερο ματς ανέβηκε στους 39 πόντους, καθαρίζοντας τους Κλίπερς, με τον Λου να κοιτά αποσβολωμένος. Ο Μαρκ Κιούμπαν βλέπει τον ηγέτη της ομάδας που διοικεί να κάνει πράματα και θάματα στο παρκέ στην δεύτερη παρουσία του στα playoffs.

Ο Luka έχει πάρει το μάθημα από τον περσινό αποκλεισμό και αναζητά εκδίκηση για όσα έγιναν πέρυσι.

Ο τραυματισμός του Πορζίνγκις πέρυσι και η κόντρα με τον Μόρις

Luka Doncic in Dallas Mavericks overtime win vs. Clippers in Game 4 43 points

17 rebounds

13 assists

2 steals

1 block

7 turnovers

FG: 18/31

3PT: 4/10

FT: 3/5

Min: 46 GAME WINNING BUZZER BEATERpic.twitter.com/g2ePOPlZXu — Emiliano Carchia (@Carchia) August 23, 2020

Την περσινή σεζόν οι Μάβερικς δυσκόλεψαν τους Κλίπερς, αλλά το σύνολο του LA ήταν πιο έμπειρο και πήρε την πρόκριση στα έξι ματς.

Φυσικά δεν ξεχνάμε το τρίποντο νίκης του Ντόντσιτς, αλλά και τον τραυματισμό του Πορζίνγκις που άφησε ένα τεράστιο κενό στο Ντάλας κατά τη διάρκεια της σειράς και στοίχισε εν πολλοίς την πρόκριση.

Ο Λούκα έμοιαζε αβοήθητος και έπρεπε να τα βάλει με όλους τους Κλίπερς και ειδικά με τον Μόρις που του έκανε τη ζωή δύσκολη και πάλευε να τον προκαλεί.

Marcus Morris stepped on Luka’s ankle which has already been injured. pic.twitter.com/fB8TleETCZ — ContentNBA (@ContentNBA) August 26, 2020

Aρχικά ο Μόρις πάτησε πάνω στον τραυματισμένο αστράγαλο του Λούκα, κάτι που ξεσήκωσε θύελλα στο twitter. Και δεν έμεινε εκεί, αφού στο Game 6 έκανε σκληρό φάουλ στον Σλοβένο και αποβλήθηκε με flagrant 2.

Marcus Morris was given a flagrant 2 and was ejected for this foul on Luka Doncic. pic.twitter.com/Cr7iTOegJe — SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2020

Ο Μάρκους κατάφερε να εκνευρίσει τον Λούκα, οι Κλίπερς είχαν παραπάνω λύσεις και κατάφεραν να προκριθούν. Πάντως ο Μόρις μετά το ματς τόνισε πως ήταν ενα απλό φάουλ και ανέφερε πως δεν τον νοιάζει τι λένε οι Μάβερικς και ο Ντόντσιτς.

Πέρυσι στα έξι ματς με την ομάδα του LA είχε 31 ποντους, 8.7 ασίστ κα 9.8 ριμπάουντ, όμως τα εντυπωσιακά νούμερα του δεν ήταν αρκετά για να φέρουν την πρόκριση στο Ντάλας.

O Λούκα έχει πεισμώσει φέτος και δεν τα έχει ξεχάσει όλα αυτά. Του έχουν δώσει κίνητρο να γίνει καλύτερος και να πάρει μια γλυκιά εκδίκηση από μια ομάδα που τον... βασάνισε πέρυσι και τον απέκλεισε πρόωρα από την postseason. Φέτος έχει μπει πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση.

Tα νεύρα που έβγαλε μέσα στη σεζόν, του έκαναν καλό

Better angle of Luka Doncic punching Collin Sexton in the groin area pic.twitter.com/J3YlNTeOie — NBA Central (@TheNBACentral) May 10, 2021

Ο Λούκα έβγαζε μεγάλο εκνευρισμό στο παρκέ και το πλήρωνε πάρα πολύ συχνά. Κόντρα στους Καβαλίερς, στην νίκη των Μάβερικς με 124-97, αποβλήθηκε και πάλι και τα πράγματα για εκείνον έχουν αρχίσει να γίνονται αρκετά περίεργα. Σε μια διεκδίκηση ριμπάουντ χτύπησε τον Σέξτον χαμηλά και κάπως έτσι αποχώρησε από το παρκέ.

Αφού είδε το replay, ο νεαρός Σλοβένος σχολίασε: «Αφού είδα το βίντεο, ήξερα ότι τον χτύπησα, αλλά δεν το έκανα επίτηδες. Νομίζω ότι αυτά γίνονται σε πολλά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρω. Αυτή είναι η εξήγηση μου. Προφανώς δεν το έκανα επίτηδες. Απλά παλεύαμε για το ριμπάουντ, νομίζω».

Φέτος το έχει παρακάνει έστω και αν αυτό έγινε λόγω δύο αντιαθλητικών φάουλ. Ο Ντόντσιτς μετρά 15 τεχνικές ποινές φέτος, ενώ στις 2 Μαΐου είχε αποβληθεί, κόντρα στους Κινγκς, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι οφείλει να ηρεμήσει.

Έδειχνε να τον απασχολεί κάτι, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί, όμως αυτό φαίνεται να του έδωσε τη.. φλόγα για να μπει τρελαμένος στα playoffs και να κάνει κηδείες στους Κλίπερς. Ο Λούκα πανηγυρίζει σαν τρελός τα καλάθια του, αλλά και των συμπαικτών του, ενώ το χάρηκε με την ψυχή του το δεύτερο break μέσα στο LA. Ο Luka παίζει για να πάρει την εκδίκηση του και δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία.

