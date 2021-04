Η Καταλωνία, το απόγευμα της 25ης Απριλίου, πριν από επτά χρόνια γέμισε με γκρίζα σύννεφα.

Η είδηση ότι ο Τίτο Βιλανόβα έχασε τη μάχη ύστερα από όγκο στην παρωτίδα εξαπλώνεται στον κόσμο. Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θρηνεί τον θάνατο ενός εργάτη του. Ενός ανθρώπου που κατάφερε να λάμψει με αθόρυβο τρόπο. χωρίς πομφόληγες και φλιναφήματα.

«Tito, para sempre etern». Το «για πάντα αιώνιος» είναι ο τίτλος που θα κουβαλάει ο Τίτο. Ένας τίτλος, τον οποίο κέρδισε μαχόμενος.

Seven years without Tito Vilanova. Forever in our memory #TitoEtern pic.twitter.com/9UghztwQqo

Το Νοέμβριο του 2011 δεν ταξιδεύει στο Μιλάνο για το ματς με τη Μίλαν. Όντας ακόμη βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα, κάνει την πρώτη του επέμβαση στο «Vall d'Hebron». Μία εβδομάδα αργότερα πηγαίνει στο σπίτι του να αναρρώσει.

Η επιστροφή του στις προπονήσεις συνδυάζεται με το ντέρμπι κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Το πρόβλημα υγείας παραμένει. Η αγάπη του για τη δουλειά όλο και μεγαλώνει - όπως κι οι ευθύνες του όταν τον Απρίλιο του 2012 ο Σάντρο Ροσέλ κάνει γνωστό ότι αυτός θα διαδεχτεί τον Γκουαρδιόλα στον πάγκο της ομάδας.

Συγκεκριμένα στις 27/4/2012 παίρνει στα χέρια του το τιμόνι της ομάδας.

Μέσα στο επόμενο δίμηνο γίνεται γνωστό πως θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση για να απαλλαγεί εντελώς από τον όγκο.

Το Δεκέμβριο του 2012, η Μπαρτσελόνα περνά άσχημα Χριστούγεννα με την ελπίδα όμως ότι ο Τίτο (τους) θα τα καταφέρει. Το γιορτινό δείπνο αναβάλλεται κι ο Τίτο ξεκινά νέο κύκλο χημειοθεραπείας.

Το 2013 τον βρίσκει στο Μεμόριαλ της Αμερικής. Κάθεται στον πάγκο της ομάδας για τελευταία φορά (για το έτος) στο ματς με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ύστερα από δύο μήνες επιστρέφει στον πάγκο για τα προημιτελικά με την Παρί.

Τον Ιούλιο του 2013, από το στόμα του Ροσέλ, γίνεται γνωστό ότι η ομάδα αναζητά προπονητή μιας κι ο Βιλανόβα έχει υποστεί υποτροπή.

Ο Μαρτίνο ανακοινώνεται κι ο Βιλανόβα μπαίνει στην τελική ευθεία. Η μάχη για τη ζωή του γίνεται πιο δύσκολη από ποτέ.

Το «Forza Tito», τον Οκτώβριο στο clasico με την Ρεάλ αποδεικνύει ότι κανείς δεν τον έχει ξεχάσει, ότι όλοι είναι δίπλα του. Ο ίδιος παρακολουθεί το ματς από ειδική θέση του γηπέδου, που οδηγεί απευθείας στο γκαράζ. Ήταν η τελευταία φορά που είδε την αγαπημένη του ομάδα από κοντά και εκείνη δεν θα μπορούσε να μην του χαρίσει τη νίκη (2-1).

Την εβδομάδα του Πάσχα που έρχεται, ο Τίτο μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο. Η άμμος στην κλεψύδρα τελειώνει. Κανείς δεν θέλει να το πιστέψει, αλλά η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί. Την Πέμπτη (24/4) υποβάλλεται σε μία ακόμα επέμβαση. Στην τέταρτη συγκεκριμένα. Δεν υπήρηξε πέμπτη.

«Η Μπαρτσελόνα θρηνεί. Ο Τίτο Βιλανόβα πέθανε σε ηλικία 45 ετών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», μ' αυτόν τον λιτό τρόπο η Μπάρτσα αποχαιρετά τον προπονητής της.

«Ηταν ένας άνθρωπος που δύσκολα θα ξεχαστεί. Θα τον θυμόμαστε πάντα. Ολη η αγάπη μου στην οικογένεια του», γράφει ο Λιονέλ Μέσι, ενώ σύσσωμος ο κόσμος του ποδοσφαίρου τον αποχαιρετά ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Ο Βιλανόβα το 2013 κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Μπαρτσελόνα να συγκεντρώνει 100 βαθμούς και να ισοφαρίζει το ρεκόρ της Ρεάλ την σεζόν 2011-2012.

Αυτο είναι το λιγότερο που θα θυμούνται από τον Τίτο στην Καταλωνία. Τα μαθήματα δύναμης, θέλησης και αγάπης είναι αυτά που θα συντροφεύουν όσους βρίσκονται στη Μασία και στα πέριξ του Καμπ Νου.

Today, we remember Tito Vilanova, who left us on this day 7 years ago.#TitoEtern pic.twitter.com/yWL3CMFKIY

— adil (@Barca19stats) April 25, 2021