Ο Ραντλ κάνει... πάταγο και δίνει στη Νέα Υόρκη τη λάμψη που της αξίζει! (infographics)

Οι Νικς μετά από πολλά χρόνια έχουν υγεία στο παρκέ σαν οργανισμός. Δεν θυμίζουν πια το ανέκδοτο των προηγούμενων σεζόν.

Και όχι μόνο δεν θυμίζουν ανέκδοτο, αλλά τρέχουν και ένα σερί 8 νικών που τους έχει βάλει στην 4η θέση της Ανατολής.

Όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν πραγματικότητα αν ο Τζούλιους Ραντλ δεν έκανε τη σεζόν της ζωής του, δείχνοντας την ποιότητα του κάθε βράδυ που πατά παρκέ.

Τo gazzetta.gr γράφει για τον άνθρωπο που βρήκε την... Ιθάκη του στην λαμπερή και απαιτητική Νέα Υόρκη και ανήκει πλέον στην ελίτ των ψηλών της λίγκας.

Φέτος ο Ραντλ δείχνει πιο ώριμος από ποτέ, δείχνει να ξέρει τι θέλει σε κάθε φάση και φανερώνει τα εξαιρετικά στοιχεία στο παιχνίδι του που τον κάνουν ξεχωριστό.

Ο Τζούλιους που έδειξε μερικά στοιχεία του ταλέντου του στους Λέικερς, αλλά τώρα βρίσκεται στην καλύτερη φάση του, μετρά 23.9 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ μέσο όρο. Τι σημαίνει αυτό; Πως είναι κορυφαίος της Νέας Υόρκης και στις 3 σημαντικότερες κατηγορίες. Παίκτης-ορχήστρα που αποτελεί πλέον έναν από τους κορυφαίους ψηλούς στη λίγκα στον επιθετικό τομέα, κάτι που έδειξε και η πρώτη συμμετοχή του σε All Star Game.

Ο Ραντλ μπορεί να απειλήσει τόσο μακριά με τις εξαιρετικές κινήσεις του κοντά στο καλάθι, αλλά και από το τρίποντο, εκεί όπου σουτάρει με το εντυπωσιακό 40%. Mπορεί να απειλήσει από κάθε σημείο του παρκέ όπως βλέπετε και από το παραπάνω γράφημα στο sofascore . Είναι ο ηγέτης των Νικς, τους κουβαλά, κάνει τα σωστά πράγματα πάνω στο παρκέ, αναλαμβάνει στα δύσκολα και τόσο ο Θίμποντο όσο και οι συμπαίκτες του τον εμπιστεύονται με κλειστά μάτια. Βγάζει μια σιγουριά στο παιχνίδι του, δείχνει να ξέρει τι θέλει και να βρίσκει συνέχεια τον τρόπο να το πετύχει.

Είναι 8ος σε double double στο ΝΒΑ με 28 και 10ος σε triple double με 3. Ένας πανέξυπνος ψηλός που δείχνει να έχει βρει την Ιθάκη του σε μια πόλη που μπορεί να σε αποπροσανατολίσει εύκολα, αφού είναι γεμάτη πειρασμούς και λάμψη.

Όμως ο Ραντλ φαίνεται πως δεν.... πλανεύτηκε από την ομορφιά της Nέας Υόρκης, έχει το μυαλό στο κεφάλι του και κάνει τα μαγικά του πάνω στο παρκέ.

Julius Randle is the 3rd player in Knicks franchise history to have multiple 40-point, 10-rebound, 5-assist games in a single season.

The others are Hall of Famers Richie Guerin (3 in 1961-62) and Bernard King (2 in 1984-85). (h/t @EliasSports) pic.twitter.com/BIW1lkrq2q

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 22, 2021