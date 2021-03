Ο φόργουορντ των Μπλέιζερς κατάφερε να... σπάσει το φράγμα των 27.000 πόντων απέναντι στους Μάβερικς και να γίνει ο 11ος παίκτης της ιστορίας που του πετυχαίνει.

Aπό τα πρώτα χρόνια στους Νάγκετς, τη συνέχεια στους Νικς, το Χιούστον και την Οκλαχόμα μέχρι τους Μπλέιζερς, πάντα ο Μέλο ήξερε να σκοράρει ασταμάτητα.

Ποτέ δεν ξέχασε την τέχνη του και σίγουρα μόλις τελειώσει την καριέρα του θα ανήκει στην κορυφαία δεκάδα των σκόρερ στην ιστορία της λίγκας.

Πλέον ανήκει σε μια ξεχωριστή λίστα όπου βρίσκονται οι Τζαμπάρ, Μαλόουν, Τζόρνταν, ΛεΜπρόν, Κόμπι, Νοβίτσκι, Τσάμπερλεϊν, Σακίλ, Μόουζες Μαλόουν, Χέις.

Επίσης είναι ο μοναδικός παίκτης με 27.000 πόντους που δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα ή δεν έχει πάρει στα χέρια του βραβείο MVP.

Carmelo Anthony is currently the only player in NBA history with 27,000+ career points without a ring or MVP. pic.twitter.com/jxxOjDeOXI

— StatMuse (@statmuse) March 20, 2021