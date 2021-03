Ο Καρμέλο έγινε ο 11ος παίκτης στην ιστορία με 27.000 πόντους! (pic & vid)

Είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ και συνεχίζει να ανεβαίνει ο αγέραστος Καρμέλο Άντονι.

Ο φόργουορντ των Μπλέιζερς κατάφερε να... σπάσει το φράγμα των 27.000 πόντων απέναντι στους Μάβερικς και να γίνει ο 11ος παίκτης της ιστορίας που του πετυχαίνει.

Aπό τα πρώτα χρόνια στους Νάγκετς, τη συνέχεια στους Νικς, το Χιούστον και την Οκλαχόμα μέχρι τους Μπλέιζερς, πάντα ο Μέλο ήξερε να στέλνει την μπάλα στο διχτάκι.

Δείτε το καλάθι που τον έβαλε στην ξεχωριστή λίστα όπου βρίσκονται οι Τζαμπάρ, Μαλόουν, Τζόρνταν, ΛεΜπρόν, Κόμπι, Νοβίτσκι, Τσάμπερλεϊν, Σακίλ, Μόουζες Μαλόουν, Χέις.

Melo just became the 11th player in NBA history to score 27K career points#StayMe7o pic.twitter.com/HxU976H36w

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2021