Δίχως κανέναν αστερίσκο ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου μπάσκετ αυτή την στιγμή. Ο νεαρός Σλοβένος μέσα σε μόλις δύο χρόνια στο ΝΒΑ έχει τρελάνει την ιστορία, έχει σπάσει απίστευτα ρεκόρ και έχει αποδείξει ότι είναι φτιαγμένος για το μεγαλείο.

Αφού σάρωσε στην Ευρώπη ότι τίτλο υπήρχε, έχει πάει στο ΝΒΑ και οδηγεί τους Μάβερικς προς έναν νέο δρόμο. Αυτόν του πρωταθλητισμού. Σε δύο μόλις χρόνια ξέρουν άπαντες τι είναι ικανό αυτό τα ξανθομάλλικο αγόρι να κάνει στο παρκέ και έχουν μείνει έκπληκτοί, αφού ελάχιστοι το περίμεναν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν μόλις το Νο.3 στο ντραφτ του 2018, οι Μάβερικς πήραν τον θησαυρό και πλέον κάθονται απέναντι και απολαμβάνουν το διαμάντι τους. Ο νεαρός Σλοβένος συνδυάζει ταλέντο και προσωπικότητα σε έναν συνδυασμό που δύσκολα βρίσκεις.

Δεν είναι Αμερικανός, δεν είναι καν αμερικανοθρεμένος μπασκετικά, στην Ευρώπη ανδρώθηκε, η Ισπανία έγινε το «σπίτι» του, η Euroleague άνοιξε την σκηνή της και εκείνος έδειξε ότι εδώ η σκηνή δεν τον χωράει. Έφυγε με την αγάπη και τις ευχές όλων, αλλά αυτό που κάνει στο ΝΒΑ, ελάχιστοι το πίστευαν.

Ο Λούκα έχει παίξει μόλις δύο σεζόν, έχει πάρει το βραβείο του ρούκι της σεζόν, ενώ πέρυσι βοήθησε το Ντάλας να επιστρέψει στα playoffs, όπου και εκεί έδειξε τι είναι ικανός να κάνει. Τώρα όμως τα πράγματα σοβαρεύουν, η έκπληξη μετά την ρούκι σεζόν είναι μακριά και η κριτική αρχίζει και γίνεται σε νέα βάση.

Η σεζόν ξεκίνησε με τα παραπάνω δεδομένα, αλλά κάτι, για την ώρα, δεν φαίνεται να πηγαίνει σωστά. Η τρίτη σεζόν του Λούκα στο ΝΒΑ βάρυνε τις απαιτήσεις. Και εκείνος φαίνεται μπερδεμένος.

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν ήταν ποτέ ο πιο γραμμωμένος παίκτης, αλλά φέτος η σεζόν τον βρήκε στην χειρότερη του κατάσταση. Στα 21 του και με την σεζόν να ξεκινά τα Χριστούγεννα, ο Λούκα εμφανίστηκε με πολλά παραπανίσια κιλά. Η φανέλα του στα φιλικά απέδειξε ότι έχει κοιλιά, ενώ και γενικότερα στο σώμα του είναι προφανές ότι έχει βάρος.

«Ο κόσμος στο twitter μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά είναι αλήθεια ότι δεν είμαι στην καλύτερη μου κατάσταση. Αλλά ξέρεις ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα μυώδης, οπότε τι να πω;», σχολίασε ο νεαρός, αλλά το πρόβλημα δεν ήταν η εικόνα στην τηλεόραση, αλλά η εικόνα του στο παρκέ. Ο Λούκα ξεκίνησε νωθρά την σεζόν και βασικά εξαιρετικά άστοχα. Σούταρε με πολύ κακό ποσοστό στο τρίποντο, ενώ έδειχνε βαρύς, ενώ το ποσοστό του στο τρίποντο στα 4 πρώτα ματς της σεζόν ήταν 9,5%.

Οι Μάβερικς είχαν μια νίκη στα 4 πρώτα παιχνίδια που έδωσαν και φαίνεται ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Ο Λούκα θέλοντας και μη και έτσι ακριβώς όπως γίνεται όταν είναι εντυπωσιακός, μαζεύει και όλη την κακή κριτική πάνω του, αφού φαίνεται πως και το παιχνίδι του έχει αποκτήσει περίεργα στοιχεία. Οι μαζεμένες νίκες έσωσαν τις εντυπώσεις, αλλά και πάλι με τις δύο τελευταίες ήττες άρχισαν πάλι τα... όργανα για τον Σλοβένο γκαρντ.

Even Luka Doncic got fat this off-season pic.twitter.com/1Hg6fceKmZ

— Gner Since 1886(@BP_Rodgers) December 16, 2020