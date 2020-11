Το «Just The 2 Of Us» επιστρέφει με το 3ο live!

Ο Νίκος Κοκλώνης μας δίνει ξανά ραντεβού LIVE αυτό το Σάββατο 14/11 στις 21:00.

Μαζί του η απολαυστική παρέα των κριτών, η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής, σχολιάζουν και βαθμολογούν τις ερμηνείες των παικτών, που προετοιμάζονται με coach τον Γιώργο Θεοφάνους.

Πέμπτος κριτής, όπως πάντα, το τηλεοπτικό κοινό που μέσα από την εφαρμογή του OPEN, αλλά και με δυνατότητα τηλεφωνικής κλίσης ή sms, δίνει τη θετική του ψήφο στους αγαπημένους του διαγωνιζόμενους και συναποφασίζει με την κριτική επιτροπή ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το Just The 2 Of Us.

Τι εκπλήξεις μας ετοιμάζουν τα 13 ντουέτα μας και τι θα κάνουν για να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να πάρουν το «εισιτήριο» για το επόμενο live;

Just The Two Of Us LIVE με τον Νίκο Κοκλώνη

Σάββατο στις 21:00, να είσαι OPEN!