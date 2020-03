Έρως ανίκατε μάχαν στο... ΝΒΑ! (pics)

Αυτές οι μέρες ίσως να κυλούν λίγο... αργά και βασανιστικά, αφού ο κορωνοϊός (ή αλλιώς Covid-19) έχει φέρει μια νέα πραγματικότητα στη ζωή μας και το σωστό - και ηθικό - είναι να μείνουμε σπίτι μας και να ακολουθούμε τους κανόνες υγιεινής, μέχρι να καταλαγιάσει αυτή η κατάσταση, για να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας.

Γι' αυτό, λοιπόν, στάθηκε στις ερωτικές περιπέτειες των παικτών του ΝΒΑ, που σιγά σιγά βλέπουν το όνομά τους να «ανθίζει», όχι μόνο εξαιτίας όσων κάνουν στην κορυφαία λίγκα, αλλά κι εκτός αυτής.

Η αναγνωρισιμότητα έχει κάνει τους δημοσιογράφους των ΗΠΑ να ασχολούνται και με την προσωπική τους ζωή, αλλά δίνουν κι αυτή την... τροφούλα τους.

Έχουμε και λέμε, λοιπόν...

Άβυσσος η ψυχή του Κάιλ Κούζμα

Το καλοκαίρι είχε μπλέξει με το instagram model Katya Ellise κι απολάμβαναν μαζί τις διακοπές τους. Μόλις χειμώνιασε και χώρισαν, η Katya φλέρταρε με τον Κέβιν Ντουράντ και ο Κούζμα φέρεται να έβγαινε με την Nicole Shiraz, αλλά η ίδια αρνήθηκε τα πάντα.

Τον Ιανουάριο έγινε talk of the town για το γεγονός ότι είναι τελικά σε σχέση με την Βανέσα Χάντζενς, ενώ κι η ίδια η ηθοποιός ανέβαζε κατενθουσιασμένη φωτογραφίες από το «Staples Center». Τώρα, ο ίδιος «ενοχλεί» στο instagram την Τζάνις, η οποία ήταν για λίγο καιρό στο πλευρό του ράπερ Meek Mill. Γενικά, δεν ξεφεύγουν από το... ινσταγκραμικό του πεδίο οι όμορφες παρουσίες. Αναποφάσιστος ο Κάιλ!

Σε ερωτικά τρίγωνα ο Μπεν Σίμονς

Το 2018 ο Μπεν Σίμονς ήταν σε σχέση με την Tinashe, που έκανε τα βήματά της στο χώρο του τραγουδιού. Εκείνη έμοιαζε να έχει βρει τον έρωτα της ζωής της στο πρόσωπό του, όμως, χώρισαν, καθώς σύμφωνα με τις φήμες - και την ίδια - εκείνος έμπλεξε ταυτόχρονα με την Κένταλ Τζένερ - η οποία τα είχε με τον Μπλέικ Γκρίφιν (ουφ, μπλέξιμο!). Ο παίκτης των Σίξερς και το μοντέλο της Victoria's Secret ήταν έκτοτε... on and off στην σχέση τους. Το καλοκαίρι έμειναν για λίγο χώρια, όμως, τώρα είναι ξανά μαζί.

Επίσης, οι φήμες έλεγαν πως η Τζένερ έβγαινε και με τον Κούζμα (!) στο διάστημα που ήταν μόνη της, αλλά και η Tinashe λίγο αργότερα, η οποία είχε και μια περιπέτεια με τον Ντέβιν Μπούκερ, αλλά και τον Ντόνοβαν Μίτσελ (καλέ, τι γίνεται!).

Σαν να ηρέμησε ο Ντέβιν Μπούκερ

Και μιας και αναφερθήκαμε στον παίκτη των Σανς και την περιπετειούλα με την πρώην του Σίμονς, δείχνει να έχει ηρεμήσει. Για την ώρα...

Το όνομά του έγινε... ξακουστό το 2019, όταν κατάφερε να αφήσει δύο γυναίκες έγκυες, με λίγους μήνες διαφορά: από τη μία ένα μοντέλο, κι από την άλλη την κοπέλα που ήταν μαζί στο High School, ενώ την ίδια στιγμή έβγαινε με την Τζορντίν Γουντς (θα πούμε παρακάτω γι΄αυτήν). Σαν να λέμε... bingo!

Αυτό το διάστημα, ωστόσο, απολαμβάνει την συντροφιά της Χάνα Χάρισον, με την οποία εθεάθησαν να παίζουν μαζί γκολφ και για την ώρα περνούν καλά.

Ο Τζόρνταν Κλάρκσον «έκλεψε» κοπέλα πρώην συμπαίκτη του

Εκεί στο ΝΒΑ είναι ένα μεγάλο... χωριό, όπως καταλαβαίνετε. Άλλη μια απόδειξη ότι ο παίκτης των Τζαζ βγαίνει εδώ και λίγο καιρό με την Άλι Ρόσελ, πρώην του Λόνζο Μπολ - ο οποίος έχει ένα παιδί με την Ντενίζ Γκαρσία, αλλά χώρισαν μετά από χρόνια σχέσης (κι είναι μόλις 22 ετών!).

Ο Κλάρκσον ανέβασε κοινή φωτογραφία με την Ρόσελ στο instagram και το γέλιο τους πρόδιδε πόσο ερωτευμένοι είναι. Άντε, με το καλό!

Ο Τρίσταν Τόμπσον προσπαθεί - μάταια - να διορθώσει την απιστία του

Ο παίκτης των Καβαλίερς απασχόλησε πριν από λίγο καιρό τα ταμπλόιντς, μετά την απιστία του σε βάρος της Κλόε Καρντάσιαν. Την στιγμή που εκείνη ήταν έγκυος, ο ίδιος αποδείχθηκε... αφερέγγυος, αφού την απάτησε με την Τζορντίν Γουντς (που λέγαμε πιο πάνω ότι έβγαινε με τον Μπούκερ), κολλητή της θετής της αδερφής, Κάιλι Τζένερ (άλλο μπλέξιμο από εδώ!).

Η Κλόε τού έδωσε τα παπούτσια στο χέρι, αλλά έλεγε πως δεν κρατά κακία, για χάρη της κόρης τους. Ο 33χρονος φόργουορντ προσπαθεί τον τελευταίο καιρό να την κερδίσει πίσω - την... βομβαρδίζει με μηνύματα στα social media, την τηλεφωνεί διαρκώς και της έκανε και δώρο μια... κοτρώνα, να! - αλλά ακόμα δεν έχει δει ανταπόκριση. Βράχος η Κλόε!

Μόντε Μόρις, ο «γύπας» του instagram

Ο παίκτης των Νάγκετς δεν απασχολεί τόσο με όσα κάνει εντός παρκέ, όσο εκτός. Στο «στόχαστρό» του έχει μπει τελευταία η Katya Elise Henry (η πρώην του Κούζμα που λέγαμε πιο πάνω, ντε!), καθώς δεν της έχει αφήσει φώτο για φώτο που να μην της έχει κάνει like στο instagram.

Επίσης, την ίδια τακτική - μέσω instagram, δηλαδή - ακολούθησε πριν από λίγο καιρό με την πρώην του Σακίλ Ο' Νιλ (2010-12), Nicole «Hoopz» Alexander, αλλά από ότι φαίνεται, δεν είχε επιτυχία...

Τζοέλ Εμπίντ: Στροφή από το... τραγούδι στο modeling

Θυμάστε τον παλιό, καλό καιρό, που ο Τζοέλ Εμπίντ «έκλαιγε» για τη Rihanna; Πάνε αυτά τώρα, αφού το... αγγελάκι του έρωτα τον «χτύπησε» κι έπεσε στα δίχτυα της Αν Ντε Πάουλα.

Η όμορφη νεαρά από την Βραζιλία είναι μοντέλο της Victoria's Secret και το προφίλ της στο instagram είναι γεμάτο αισθησιακές φωτογραφίες. Σιγά μην καθόταν να σκάσει άλλο για την «RiRi» ο Καμερουνέζος, ο οποίος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, φαίνεται πως το πέρασε το δαχτυλιδάκι στην Αν!

