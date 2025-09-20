Μπορεί η τρίτη βολή της Ελίνας Τζένγκο να ήταν χαμηλή, αλλά η πρώτη της προσπάθεια την διατήρησε εντός δεκάδας του τελικού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, γεγονός που της έδωσε την ευκαιρία για μία τέταρτη ρίψη.

Η Ελίνα Τζένγκο αγωνίζεται στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, έχοντας συμπληρώσει τις τρεις πρώτες βολές της. Η ίδια, μάλιστα, κατάφερε να μπει στην οκτάδα από την τέταρτη θέση πράγμα που της έδωσε τη δυνατότητα να κάνει ακόμη μία προσπάθεια.

Όσον αφορά την τρίτη ρίψη του μέλους της Team Future της Bwin, προσγειώθηκε στα 58.38μ., η οποία είναι και η χειρότερή της προσπάθεια στον τελικό. Υπενθυμίζεται πως οι πρώτες προσπάθειές της ήταν στα 62.72μ. και 61.52μ αντίστοιχα.

Δείτε την τρίτη βολή της Ελίνας Τζένγκο

