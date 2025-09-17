Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε τελικά να το βρει και να ξεπεράσει τον τραυματιμό, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί πρόωρα και να καταλάβει την 11η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Το όνειρο της κατάκτησης της κορυφής του κόσμου για δεύτερη διαδοχική φορά, δεν έγινε πραγματικότητα για τον Μίλτο Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο. Ο δις Ολυμπιονίκης εμφανίστηκε να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στις γάμπες και με καλύτερο άλμα το 1ο στα 7,83μ. πήρε την 11η θέση στο μήκος.

Με βάση τους νέους κανονισμούς, μετά τα τρία πρώτα άλματα, δικαίωμα για 4ο άλμα είχαν οι 10 αθλητές της κατάταξης.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε στον τελικό με στα 7.88μ, το οποίο αφού είδε πως είναι χαμηλό, πήγε να το βγάλει άκυρο (πατώντας μέσα στο σκάμμα) αλλά δεν το πρόλαβε, και έτσι μετρήθηκε.

Στο δεύτερο άλμα του, έτρεξε όμως στα μέσα του διαδρόμου σταμάτησε και περπατώντας πήγε και πάτησε άκυρο στη βαλβίδα από μόνος του. Έπειτα, κάθισε και έκανε μασάζ στις γάμπες του.

Στο τρίτο του άλμα, δεν έτρεξε κανονικά όπως τρέχει. Δεν μπήκε γρήγορα, δεν έκανε το άλμα του και έτσι μετρήθηκε στα 7.67μ. Πριν από το 3ο άλμα βρισκόταν 9ος, αγωνιζόταν πρώτος κατά σειρά και θα, έπρεπε να περιμένεις τις προσπάθειες των Μίνγκουμ Ζανγκ, Χάιμε Γκουέρα και Λέστερ Λεσάι, για να δει αν θα συνέχιζε στην 4η προσπάθεια.

Ο Ζανγκ στο 3ο δικό του άλμα ανέβηκε στα 8.18μ, ρίχνοντας στη 10η θέση τον Τεντόγλου και ο αθλητής που έκλεινε την 3η προσπάθεια, ο Λέστερ Λεσάι ανέβηκε στα 7,97μ., αφήνοντας τον Τεντόγλου στην 11η θέση.

