Για τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό αλλά και λεπτομέρειες της συμφωνίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Ζοζέ Μανσούρ.

Το... θρίλερ έφτασε στο τέλος του και είχε happy end για τον Παναθηναϊκό. Όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, ο Σαντίνο Αντίνο θεωρείται ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» από το απόγευμα της Παρασκευής (16/01) και την Κυριακή θα πατήσει σε ελληνικό έδαφος για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Μία μετακίνηση που αναμένεται να σπάσει... ρεκόρ για τους «Πράσινους» και έρχεται μετά από ένα σήριαλ που κράτησε αρκετές μέρες όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta για όλο το παρασκήνιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Ζοζέ Μανσούρ μίλησε στην εκπομπή «Ovación» στο Radio Nihuil για τη συγκεκριμένη υπόθεση και αναφέρθηκε τόσο στη Ρίβερ όσο και στον Ράφα Μπενίτεθ που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Υπό τις αρχικές συνθήκες, πάντα κατηύθυνα τη συμφωνία προς την κατεύθυνση που ταίριαζε καλύτερα στη Γοδόι Κρους, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρχικά, η συμφωνία ήταν ιδανική για εμάς να κάνουμε μια μακροπρόθεσμη επένδυση, παραμένοντας συνεργάτες της Ρίβερ Πλέιτ.

Τα πράγματα άλλαξαν αργότερα και είχαμε διαφορετικές απαιτήσεις για να γίνουμε μέλη της Ρίβερ Πλέιτ. Στη συνέχεια, Έλληνες άλλαξαν επίσης τις μεταβλητές. Διαπραγματευτήκαμε, σιγά σιγά, χωρίς να βιαστούμε».

Για το τι έπεισε τον Αντίνο να επιλέξει τον Παναθηναϊκό, είπε: «Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο» και την ίδια στιγμή στάθηκε στον ρόλο του Ράφα Μπενίτεθ και το πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε στη μεταγραφή: «Φυσικά. Όλα αυτά ήταν πράγματα υπέρ της τελικής διαπραγμάτευσης και με την πάροδο του χρόνου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο υπέρ της ολοκλήρωσης της μεταγραφής».

Όσον αφορά το κομμάτι του οικονομικού, ανέφερε: «Υπάρχουν δύο στάδια διαπραγμάτευσης. Το πρώτο στάδιο αφορά το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη και στο δεύτερο στάδιο, κρατάμε ένα ποσοστό του ποσού της μεταγραφής, σε περίπτωση που τον πουλήσουν. Με βάση αυτό, το 25% διανέμεται στην Γοδόι Κρουζ. Εάν, στα επόμενα 3,5 χρόνια, δεν τον πουλήσουν, υπάρχει μια ρήτρα όπου πρέπει να πληρώσουν το άλλο 25%».

Μιλώντας με ποσά τόνισε ότι για το 75% ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πληρώσει: «7,5 εκατομμύρια δολάρια» και σχετικά με το προαναφερθέν 25% είπε ότι είναι: «άλλα 2,5 εκατ. ευρώ».

Τέλος, είπε: «Όλα θα πληρωθούν σε διάστημα τεσσάρων ετών. Όλα είναι ξεκάθαρα, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι υπήρχαν «πράγματα» που συνέβαιναν. Υπάρχουν δόσεις, περισσότερες δόσεις, περισσότερες όχι και τόσο δόσεις...».