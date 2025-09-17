Στον ημιτελικό των 200μ γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, προκρίθηκε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στο Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Εξαιρετική εμφάνιση έκανε η νεαρή σπρίντερ, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο που κατάφερε με μία σχεδόν χαλαρή κούρσα από τη μεριά της να προκριθεί στον ημιτελικό.

Η 22χρονη αθλήτρια της Κατερίνας Αλεξοπούλου, τερμάτισε στην τρίτη θέση στη σειρά της με χρόνο 22.92 (0.1) και προκρίθηκε αυτομάτως στον τελικό (προκρίνονται οι τρεις πρώτες από τις έξι συνολικά σειρές).

Ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, στις 15:24.

