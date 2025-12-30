Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα η περίπτωση του Γεράσιμου Μήτογλου της ΑΕΚ έχει τεθεί στα υπόψιν της Σαμπντόρια.

Η ΑΕΚ με τον Γεράσιμο Μήτογλου κάνουν προσπάθειες για να βρουν μια συμβιβαστική λύση και να χωρίσουν τους δρόμους τους έπειτα από τις εκατέρωθεν προσφυγές που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται στο τέλος αυτής της χρονιάς, είναι σε αναζήτηση ομάδας και από την Ιταλία προκύπτει ότι η Σαμπντόρια εξετάζει την περίπτωσή του.

Όπως αναφέρουν στην Ιταλία το όνομα του Μήτογλου έχει τεθεί στα υπόψιν της Σαμπντόρια, η οποία είναι στην αγορά για την απόκτηση ενός στόπερ.

Η «Σαμπ» αγωνίζεται στη Serie B και τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στη 14η θέση του βαθμολογικού πίνακα.