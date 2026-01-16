Φαίνεται πως το ξύρισμα του κεφαλιού έφερε γούρι σε Γουεμπανιάμα και Τζόνσον.

Δεν μπορούν να συνέλθουν οι Μπακς. To Mιλγουόκι ζει μια δύσκολη σεζόν και συνεχίζει να τα βρίσκει σκούρα σχεδόν σε κάθε ματς. Τα ελάφια γνώρισαν βαριά ήττα με 119-101 μέσα στο Σαν Αντόνιο και πλέον έχει μπει σε κίνδυνο και το play in της Ανατολής.

Πρωταγωνιστής της νίκης του Σαν Αντόνιο απέναντι στην παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν ο... ανανεωμένος Γουεμπανιάμα που ξύρισε το κεφάλι του, κάτι που φάνηκε να του φέρνει γούρι. Και είχε παρέα σε αυτό.

Ξυρισμένο κεφάλι είχε και ο Κέλντον Τζόνσον ακολουθώντας τον ηγέτη του. Μάλιστα οι Σπερς ανέβασαν φωτογραφία στα social media όπου ο Τζόνσον κάνει τον κουρέα στον Γουεμπανιάμα.

