Δραματικός ήταν ο τερματισμός στον μαραθώνιο ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο, με τον νικητή να κρίνεται στο… φώτο φίνις.

Μπορεί οι χρόνοι στον μαραθώνιο των ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου στο Τόκιο να μην ήταν τρομεροί και φοβεροί, όμως σίγουρα ο τερματισμός δεν απογοήτευσε.

Ο 33χρονος Αλφόνκε Φέλιξ Σίμπου από την Τανζανία κατάφερε να “κλέψει” το χρυσό μετάλλια μέσα από τα χέρια του Αμανάλ Πέτρος (Γερμανία), κόβοντας πρώτος το νήμα στον τερματισμό. Οι δυο τους μαζί και με τον Ιταλό Ιλίας Αουάνι μπήκαν μαζί στο στάδιο και έπειτα ο Πέτρος άνοιξε και ξεκίνησε να δημιουργεί διαφορά από τον Σίμπου που ακολουθούσε, όσο ο Αουάνι είχε περιοριστεί και εξασφαλίσει το χάλκινο. Στο τελευταίο 200άρι ο Πέτρος άρχισε να χάνει δυνάμεις και ο Σίμπου τον πλησίαζε και μόλις λίγα μέτρα από τον τερματισμό οι δυο τους βρέθηκαν δίπλα δίπλα. Αμφότεροι έπεσαν μαζί στη γραμμή του τερματισμού σε 2:09.48 και το αποτέλεσμα κρίθηκε από το φώτο φίνις, απ’ όπου προέκυψε πως ο Σίμπου είναι νικητής για 0.03.

Ο Ιταλός κατέκτησε το χάλκινο με 2:09.53.

